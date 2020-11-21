It's not about size, it's about how crazy you are.https://t.co/IFp5nytl9Y— 9GAG (@9GAG) November 20, 2020
18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кошка защитила двор от слона-захватчика в Таиланде
Поставила хулигана на место.
Кошка по кличке Симба храбро дала отпор местному
Пай Салик, как и другие слоны, иногда наведывается к жителям провинции Накхон Найок и разоряет их сады. Но в этот раз четырехтонному захватчику не повезло. Пушистая охранница выбежала ему навстречу и злобным шипением и рычанием заставила его убраться восвояси.
Симбе исполнилось три года, а вот слону уже 35. Тем не менее, кошка смогла показать, кто во дворе настоящий хозяин.
Анна Лысенко