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18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кошка защитила двор от слона-захватчика в Таиланде

Поставила хулигана на место.

Кошка по кличке Симба храбро дала отпор местному слону-хулигану по кличке Пай Салик, не дав ему разнести хозяйский двор, сообщает Unilad.

Пай Салик, как и другие слоны, иногда наведывается к жителям провинции Накхон Найок и разоряет их сады. Но в этот раз четырехтонному захватчику не повезло. Пушистая охранница выбежала ему навстречу и злобным шипением и рычанием заставила его убраться восвояси.

Симбе исполнилось три года, а вот слону уже 35. Тем не менее, кошка смогла показать, кто во дворе настоящий хозяин.

Анна Лысенко

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