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День в истории: 24 ноября
Публикация книги «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, подписание декларации о запрете применения ядерного оружия, Севастопольское восстание и другие события этого дня в России.
24 ноября 1639 года по Юлианскому календарю, использовавшемуся тогда в Англии, английский астроном Джереми Хоррокс впервые провел полноценное наблюдение транзита Венеры. Используя расчеты Кеплера, он уточнил орбиту второй от Солнца планеты и заключил, что прохождения должны наблюдаться «парами» через восемь лет. Воспользовавшись тем, что прохождение вблизи Манчестера наблюдал и его друг Уильям Крабтри, Хоррокс смог оценить расстояние от Земли до Солнца. У него получилось 95,6 млн км, что несколько меньше современного значения в 149,6 млн км.
Прохождение Венеры по диску Солнца — редкое астрономическое явление. Дело в том, что орбиты обеих планет не располагаются в одной плоскости. Наклон орбиты Венеры составляет 3,4 градуса к орбите Земли, поэтому обычно Венера проходит чуть выше или чуть ниже солнечного диска. Однако иногда положения планет совпадают таким образом, что Венеру можно увидеть на фоне Солнца. Последовательность прохождений повторяется по два раза (с интервалом в восемь лет) с промежутками 121,5 и 105,5 года.
24 ноября 1859 года Чарльз Дарвин опубликовал книгу «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». К вечеру из поступивших в лондонские магазины 1250 экземпляров не осталось ни одного. Основные положения книги дали убедительное объяснение того, как происходят биологические виды от более ранних видов и за счет чего происходят их изменения, и легли в основу нового, эволюционного учения. Чарльз Дарвин вынашивал и корректировал свою теорию о происхождении видов в течение почти двадцати лет, ведя подробные записи своих наблюдений растительного и животного мира и обсуждая свои идеи с выдающимися
Скелет, сохранившийся на 40%, был найден при раскопках близ эфиопской деревни Хадар в Афарской котловине. Этот вид семейства приматов жил на Земле около 4 млн лет назад. Австралопитеки были уже прямоходящими, но
24 ноября 1905 года началось восстание солдат и матросов в Севастополе. На следующий день оно было поддержано командами крейсера «Очаков» и броненосца «Св. Пантелеймон». Во главе восстания встал отправленный в отставку офицер флота Шмидт. Через несколько дней выступление в Севастополе было подавлено, а Шмидт и три матроса приговорены к расстрелу.
24 ноября 1961 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о запрещении применения ядерного и термоядероного оружия. Документ провозглашал, что применение ядерного оружия причинит ущерб не только странам, по которым будет нанесен удар, но и всему населению Земли. Поэтому, использование ядерного оружия противоречит Уставу ООН.
По данным «Газеты. Ру», ИД «КоммерсантЪ», N+1, ИА REGNUM и открытых источников