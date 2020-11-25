Под растаявшим в Норвегии льдом обнаружили десятки древних стрел

С изменением климата в Национальном парке Ютунхеймен в Норвегии отступил покрывающий горные склоны лед, явив взору озадаченных исследователей в общей сумме 68 древков стрел.
Самые старые находки датируются 4100 годом до нашей эры, а самые новые — примерно 1300 годом нашей эры, говорится в исследовании ученых из Кембриджа, Осло и Бергена, опубликованном в журнале The Holocene.
Почти все предметы были найдены на горном склоне площадью не более 18 гектаров. При изготовлении стрел использовались кость, сланец, железо, кварц, смола и даже ракушки мидий.
После отступления льда ученые нашли и почти 300 образцов оленьих рогов и костей. Археологи уверены, что этот район на протяжении тысячелетий служил ключевым охотничьим угодьем. Среди других была и прекрасно сохранившаяся обувь возрастом 3 тысячи лет, а также остатки ткани, в которую, по всей видимости, охотники заворачивали мясо.