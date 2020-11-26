Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Каким запомнился отдых в СССРРазбитое сердце и танцы на палубе
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
19:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Калуге закрасили известное конкурсное граффити (фото)

Чиновники свою причастность отвергают и ссылаются на подрядчика.

В Калуге на дамбе Яченского водохранилища рабочие закрасили серой краской яркие граффити под названием «Лава-Ламповый курорт», которые художники рисовали для фестиваля актуального искусства MOST в октябре.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В цивилизованных странах подобные объекты давно используются в качестве благоустройства, а за их уничтожение присуждают миллионные штрафы, но мы помним, что мы в России», — написал на своей странице в Instagram один из авторов проекта.

Журналисты издания Kaluga-poisk обратились за официальным комментарием в управление дорог Москва-Бобруйск, и чиновники заявили, что не отдавали подобного распоряжения. Они переложили ответственность на подрядчика, который обслуживает и содержит дорогу.

В управлении отметили, что уже связались с художниками и договорились о встрече, чтобы решить эту ситуацию и подумать над новыми вариантами сотрудничества.

Екатерина Гура

Читайте также
Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем
Президент Сербии заявил о грозящей катастрофе из-за коронавируса
«Северный поток-2» остался без сертификации
Какие законы вступят в силу в декабре
Мир прощается с Диего Марадоной (фото)
США наводнили ядовитые черви и ящерицы размером с собаку
Кино
Сергея Сафронова уволили из «Битвы экстрасенсов» Об этом сообщил телеканал ТНТ
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Дети
Вера Брежнева: «Такого острого счастья я не испытывала никогда» Певица рассказала о сложностях и радостях материнства
Леди
Елена Зеленская в небесно-голубом пальто пришла на выставку Новый выход первой леди
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Коронавирус не беда. Москва побила сразу несколько антирекордов
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
14 голодных львов хотели напасть на слоненка, но малыш их перехитрил. Видео
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь