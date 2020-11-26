19:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Калуге закрасили известное конкурсное граффити (фото)
Чиновники свою причастность отвергают и ссылаются на подрядчика.
В Калуге на дамбе Яченского водохранилища рабочие закрасили серой краской яркие граффити под названием «Лава-Ламповый курорт», которые художники рисовали для фестиваля актуального искусства MOST в октябре.
«В цивилизованных странах подобные объекты давно используются в качестве благоустройства, а за их уничтожение присуждают миллионные штрафы, но мы помним, что мы в России», — написал на своей странице в Instagram один из авторов проекта.
Журналисты издания
Екатерина Гура