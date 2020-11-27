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11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опьяневшая белка рассмешила пользователей Сети (видео)

Наелась забродивших груш.

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Американка Кэти Морлок совершенно случайно «опоила» белку, которая приходит к кормушке во дворе женщины.

Жительница штата Миннесота достала из холодильника несвежие фрукты и решила отдать их домашнему поросенку. Белка, которая живет поблизости и как раз прибежала к кормушке за новой порцией кукурузы, ухватила кусочек груши и скрылась на дереве.

Немного позже Кэти заметила у кормушки странную картину. Белка едва стояла на лапках, засыпала на ходу и норовила вот-вот упасть. Одной лапкой она держалась за миску с кукурузой. Груша оказалась забродившей, догадалась женщина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Американка поделилась забавным видео в соцсетях и успокоила подписчиков: со зверьком всё хорошо. Белка явилась на следующее утро за внушительной порцией «похмельного» завтрака.

Анна Лысенко

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