11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опьяневшая белка рассмешила пользователей Сети (видео)
Наелась забродивших груш.
Американка Кэти Морлок совершенно случайно «опоила» белку, которая приходит к кормушке во дворе женщины.
Жительница штата Миннесота достала из холодильника несвежие фрукты и решила отдать их домашнему поросенку. Белка, которая живет поблизости и как раз прибежала к кормушке за новой порцией кукурузы, ухватила кусочек груши и скрылась на дереве.
Немного позже Кэти заметила у кормушки странную картину. Белка едва стояла на лапках, засыпала на ходу и норовила
Американка поделилась забавным видео в соцсетях и успокоила подписчиков: со зверьком всё хорошо. Белка явилась на следующее утро за внушительной порцией «похмельного» завтрака.
Анна Лысенко