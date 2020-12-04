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День в истории: 4 декабря
День информатики, день заказов подарков и написания писем Деду Морозу, выпуск первого массового советского автомобиля и другие события этого дня в истории.
4 декабря считается Днем рождения российской информатики. Цель этого пока неофициального праздника — привлечь в
Термин «информатика» появился позже — в 1957 году. Впервые его ввел немец Карл Штейнбух для обозначения технической области, которая занималась автоматизированной обработкой информации при помощи электронных вычислительных машин. Он соединил в одном два слова — «информация» и «автоматика».
В этот день отмечается очень необычный праздник — День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Обычно именно 4 декабря во многих странах мира на почте начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу. В этот же день нередко открываются и специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка, которые обязательно будут доставлены зимнему волшебнику.
Каждый год только российский Дед Мороз получает почти полмиллиона бумажных писем и еще столько же электронных посланий от детей со всей России и стран СНГ. Пишут Деду Морозу и взрослые. В его резиденции в Великом Устюге есть даже специальное здание для хранения всех посланий.
4 декабря 1851 года после государственного переворота, совершенного
В результате 4 декабря множество людей, большинство из которых не принимало никакого участия в протесте против переворота, были убиты или схвачены и расстреляны. Верные Наполеону войска и поддержавшая их полиция зачастую убивали всех, кто попадался им на пути. Среди убитых были в том числе женщины и дети. За этим последовали массовые аресты и ссылки. С такой же жестокостью были подавлены и попытки сопротивления в провинциях.
В 1946 году в этот день был создан первый образец советского легкового автомобиля массового производства. Он был создан на Московском заводе малолитражных автомобилей и получил название «Москвич 400». Внешне машина была похожа на «Опель-Кадет К38» немецкого производства, хотя имела собственные неповторимые отличия.
До 1941 года в Советском Союзе изготовляли автомашины высокого класса, акцентируя внимание на дизайне и высочайшем качестве отделки салона. Они использовались в народном хозяйстве, а также среди элиты страны. А инициатором создания удобного и практичного советского автомобиля был Иосиф Сталин. В 1947 году было налажено массовое производство подобных автомобилей. «Москвич 400» выпускался до 1954 года.
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