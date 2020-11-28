12:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Предсказано смещение сроков золотой осени
Она будет наступать раньше.
К 2100 году листья на деревьях будут желтеть и опадать на 3−6 дней раньше, чем сейчас.
Такой прогноз сделали ученые из Швейцарского федерального технологического института, исследующие влияние изменения климата на деревья.
Традиционно считалось, что листья желтеют и опадают, реагируя на понижение температуры и сокращение светового дня. Ученые предполагали, что глобальное потепление может продлить вегетационный период деревьев: они начнут развиваться раньше, а сбрасывать листья будут позже. Соответственно, вырастет объем углекислого газа, который эти деревья поглощают, вырабатывая кислород. В этом усматривали позитивную сторону в целом катастрофических последствий изменения климата. Однако новое исследование, опубликованное в Science, поставило эти представления с ног на голову.
Ученые собрали данные наблюдений за деревьями за последние 65 лет. Они также в течение пяти лет наблюдали за конским каштаном, березой, дубом, буком и таволгой и другими видами лиственных деревьев, растущими в Европе. Данные показали, что хотя вегетационный период этих деревьев увеличился, количество поглощаемого углекислого газа осталось прежним.
На каждые 10% увеличения фотосинтеза весной и летом придется сокращение осеннего сезона для деревьев на 8 дней.
Анна Лысенко