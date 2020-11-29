13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Еще один город в Италии выставил на продажу дома по 1 евро
Новым владельцам придется выполнить ряд условий.
Итальянская коммуна Кастропиньяно недалеко от Неаполя продаст пустующие дома по 1 евро, сообщает CNN.
Покупатели должны будут отремонтировать дом в течение трех лет с момента покупки и внести залог в 2 тысячи евро на случай, если не выполнят обязательств, сообщил мэр города Никола Скапиллати. Потенциальные владельцы также должны будут предоставить городским властям план преобразований и сообщить, как они намерены использовать помещение: жить в нем, устроить магазин, мастерскую или ресторан.
Городок Кастропиньяно находится в живописной местности вокруг средневекового замка. Сейчас его население составляет около тысячи человек. В городе пустует около сотни зданий — местные жители вымирают или переезжают в города покрупнее.
Продавать дома по 1 евро в Италии начали около года назад. Чаще всего к такому необычному способу уберечь города и деревни от вымирания прибегают на юге страны, в частности на Сицилии.
Анна Лысенко