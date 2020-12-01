16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
В эстонском зоопарке шимпанзе сам убрал вольер и помыл окна
Очень чистоплотное животное.
Один из работников Таллинского зоопарка забыл в клетке с шимпанзе метлу. Обитатель вольера решил, что добру не следует пропадать, и принялся сперва подметать пол, а затем мыть окна.
Видео процесса опубликовали на странице зоопарка в соцсетях.
«Если работа сделала обезьяну человеком, появится ли в ближайшее время в зоопарке новый сотрудник?» — шутят комментаторы под видео.
Учреждение пока недоступно для публики
Анна Лысенко