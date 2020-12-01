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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В эстонском зоопарке шимпанзе сам убрал вольер и помыл окна

Очень чистоплотное животное.

Один из работников Таллинского зоопарка забыл в клетке с шимпанзе метлу. Обитатель вольера решил, что добру не следует пропадать, и принялся сперва подметать пол, а затем мыть окна.

Видео процесса опубликовали на странице зоопарка в соцсетях.

«Если работа сделала обезьяну человеком, появится ли в ближайшее время в зоопарке новый сотрудник?» — шутят комментаторы под видео.

Учреждение пока недоступно для публики из-за коронавируса, отметили в зоопарке. Так что всем желающим познакомиться с чистоплотным «сотрудником» придется немного подождать.

Анна Лысенко

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