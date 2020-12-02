В Нью-Йорке нашли 103-летнее послание, спрятанное в бетоне

Восстанавливая историческое здание в Нью-Йорке, бригада рабочих обнаружила 103-летнее послание, спрятанное в бутылку из-под молока.
Реставраторы трудились над Roslyn Grist Mill — водяной мельницей XVIII века, построенной голландскими эмигрантами. Но капсулу времени в бетонном полу оставили не голландцы, а такие же рабочие в 1917 году во время одной из предыдущих реставраций, сообщает UPI.
В бутылке были спрятаны четыре редких монеты XIX и начала ХХ века, а также два письма — на английском и на итальянском языках.
Письмо на английском написал Стивен Спидлинг, владелец столярной мастерской. Он написал, что здание перестраивается для Гарольда Годвина, внука поэта Уильяма Каллена Брайанта. Письмо на итальянском языке было написано Ромоло Каппаррелли, который работал над бетонными частями здания.
Планируется, что после завершения проекта мельница превратится в музей. Тем временем реставраторы думают, не оставить ли им в мельнице и свою капсулу времени.