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11:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Токио после Второй мировой войны показали в цвете (видео)

Ролик улучшили с помощью нейросетей.

Испанец Жоаким Кампа восстановил и разукрасил видеокадры конца 1940-годов, снятые на улицах Токио.

Кампа использует нейросети, чтобы увеличить частоту кадров и избавить видео от шума. Благодаря искусственному интеллекту теперь можно детально рассмотреть, как жила столица Японии после Второй мировой войны.

В ролике мужчины в деловых костюмах или рабочей форме спешат на смену. Среди них можно заметить всего нескольких женщин в традиционный одежде и обуви.

Анна Лысенко

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