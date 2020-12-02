Streets of Tokyo. Late 1940s pic.twitter.com/k1XtRJyEpq— Joaquim Campa (@JoaquimCampa) December 1, 2020
11:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Токио после Второй мировой войны показали в цвете (видео)
Ролик улучшили с помощью нейросетей.
Испанец Жоаким Кампа восстановил и разукрасил видеокадры конца 1940-годов, снятые на улицах Токио.
Кампа использует нейросети, чтобы увеличить частоту кадров и избавить видео от шума. Благодаря искусственному интеллекту теперь можно детально рассмотреть, как жила столица Японии после Второй мировой войны.
В ролике мужчины в деловых костюмах или рабочей форме спешат на смену. Среди них можно заметить всего нескольких женщин в традиционный одежде и обуви.
Анна Лысенко