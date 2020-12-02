18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Студентка из Китая тайно принесла в университет своего кота
Ей было жалко оставлять питомца дома в одиночестве
В соцсетях появился вирусный ролик, снятый студенткой университета из города Сиань на
Герой ролика — коротколапый кот породы манчкин по кличке Ба Дун (что в переводе с китайского означает «восемь приемов пищи»). Видео сделала его хозяйка, которая пояснила, что питомец сильно стрессует, когда остается один дома. В этот раз он пытался остановить ее, когда она собиралась на учебу. Девушка сказала, что не смогла оставить своего друга в одиночестве, а потому взяла его с собой в университет на занятия.
По словам китаянки, кот все время вел себя превосходно: он мирно сидел под партой, не пытался сбежать и не издавал никаких звуков, пишет Metro.
Екатерина Гура