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18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Студентка из Китая тайно принесла в университет своего кота

Ей было жалко оставлять питомца дома в одиночестве

В соцсетях появился вирусный ролик, снятый студенткой университета из города Сиань на северо-западе Китая. В коротком видео можно увидеть кота, который мирно сидит под партой в университетской аудитории и внимательно изучает окружающее пространство.

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Герой ролика — коротколапый кот породы манчкин по кличке Ба Дун (что в переводе с китайского означает «восемь приемов пищи»). Видео сделала его хозяйка, которая пояснила, что питомец сильно стрессует, когда остается один дома. В этот раз он пытался остановить ее, когда она собиралась на учебу. Девушка сказала, что не смогла оставить своего друга в одиночестве, а потому взяла его с собой в университет на занятия.

По словам китаянки, кот все время вел себя превосходно: он мирно сидел под партой, не пытался сбежать и не издавал никаких звуков, пишет Metro.

Екатерина Гура

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