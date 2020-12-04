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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Настоящая Рапунцель» из Украины отрастила волосы до пола

Длина локонов превышает ее собственный рост.

31-летняя Алена Ануфриева из украинского города Днепр работает адвокатом, но славу ей принесла не профессиональная деятельность, а необычная внешняя особенность. Дело в том, что Алена является обладательницей настоящей «косы до пола» — длина ее волос составляет 183 сантиметра, что больше, чем рост самой девушки.

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По словам украинской Рапунцель, она начала отращивать локоны в 12 лет и не собирается останавливаться. Алена отмечает, что ей очень нравится достигнутый результат, ведь она считает длинные волосы признаком женственности и красоты.

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Ежемесячно Алена тратит около 100 долларов на кокосовое масло и шампунь с кондиционером. Кроме того, ей часто приходится менять расчески, так как они быстро ломаются от использования на таких длинных волосах, пишет Daily Mail.

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Украинка добавляет, что ежемесячно подстригает кончики, чтобы волосы выглядели более здоровыми и красивыми, однако, никаких серьезных стрижек в будущем она не предвидит.

Кстати, похожей особенностью может похвастаться и 35-летняя модель и танцовщица из Японии. Рин Камбе не стригла волосы 15 лет, и теперь их длина достигает 1 метра и 77 сантиметров.

Екатерина Гура

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