17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Настоящая Рапунцель» из Украины отрастила волосы до пола
Длина локонов превышает ее собственный рост.
31-летняя Алена Ануфриева из украинского города Днепр работает адвокатом, но славу ей принесла не профессиональная деятельность, а необычная внешняя особенность. Дело в том, что Алена является обладательницей настоящей «косы до пола» — длина ее волос составляет 183 сантиметра, что больше, чем рост самой девушки.
По словам украинской Рапунцель, она начала отращивать локоны в 12 лет и не собирается останавливаться. Алена отмечает, что ей очень нравится достигнутый результат, ведь она считает длинные волосы признаком женственности и красоты.
Ежемесячно Алена тратит около 100 долларов на кокосовое масло и шампунь с кондиционером. Кроме того, ей часто приходится менять расчески, так как они быстро ломаются от использования на таких длинных волосах, пишет Daily Mail.
Украинка добавляет, что ежемесячно подстригает кончики, чтобы волосы выглядели более здоровыми и красивыми, однако, никаких серьезных стрижек в будущем она не предвидит.
Кстати, похожей особенностью может похвастаться и 35-летняя модель и танцовщица из Японии. Рин Камбе не стригла волосы 15 лет, и теперь их длина достигает 1 метра и 77 сантиметров.
Екатерина Гура