13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Японская Рапунцель» отрастила волосы длиной почти два метра
Свои локоны девушка не стригла пятнадцать лет.
35-летняя танцовщица и модель из Токио по имени Рин Камбе получила прозвище «японская Рапунцель» не случайно. Девушка пятнадцать лет не стригла волосы и теперь их длина достигает 1 метра и 77 сантиметров, что больше, чем ее собственный рост.
По словам Камбе, она с детства мечтала о длинных волосах, как у сказочных принцесс, но ее родители довольно строгие и консервативные, а потому она всегда носила «аккуратную и приличную прическу». Кроме того, в школьные годы она играла в футбол, а потому ей приходилось очень коротко стричь волосы, пишет Daily Star.
Как только Рин приобрела независимость от родителей и начала жить отдельно, она сразу же стала отращивать локоны. В итоге за 15 лет они выросли до пола.
Сейчас японка очень гордится своим результатом и отмечает, что и дальше намерена избегать парикмахерских.
Чтобы поддерживать красоту волос, она спит не менее 8 часов в сутки, принимает витамины и моет голову только натуральными средствами.
Екатерина Гура