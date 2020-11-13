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13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Японская Рапунцель» отрастила волосы длиной почти два метра

Свои локоны девушка не стригла пятнадцать лет.

35-летняя танцовщица и модель из Токио по имени Рин Камбе получила прозвище «японская Рапунцель» не случайно. Девушка пятнадцать лет не стригла волосы и теперь их длина достигает 1 метра и 77 сантиметров, что больше, чем ее собственный рост.

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По словам Камбе, она с детства мечтала о длинных волосах, как у сказочных принцесс, но ее родители довольно строгие и консервативные, а потому она всегда носила «аккуратную и приличную прическу». Кроме того, в школьные годы она играла в футбол, а потому ей приходилось очень коротко стричь волосы, пишет Daily Star.

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Как только Рин приобрела независимость от родителей и начала жить отдельно, она сразу же стала отращивать локоны. В итоге за 15 лет они выросли до пола.

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Сейчас японка очень гордится своим результатом и отмечает, что и дальше намерена избегать парикмахерских.

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Чтобы поддерживать красоту волос, она спит не менее 8 часов в сутки, принимает витамины и моет голову только натуральными средствами.

Екатерина Гура

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