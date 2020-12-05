Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Незамеченный прорыв российской космонавтики Российская космонавтика не так отстала и безнадежна, как нас в этом убеждают СМИ и Интернет
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
12Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
11:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Алеутские острова оказались частью гигантского вулкана

В прошлом он пережил мегаизвержение.

Алеутские острова на Аляске являются частью большой ранее нераспознанной кальдеры, которая скрыта под недавними отложениями и окружающим океаном.

К такому выводу пришли геологи из Обсерватории вулканов Аляски, сообщает Forbes.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Мусор — во благо: как научиться жить экологично

Архипелаг, который ограничивает с юга Берингово море, насчитывает 25 действующих вулканов. Из них Кливленд — один из самых активных в Северной Америке. В течение последних 20 лет он извергался непрерывно. Облака пепла над этим вулканом представляют опасность для самолетов, следующих из Северной Америки в Азию.

Исследователи давно пытаются понять, что делает Кливленд таким активным. В ходе этих поисков они обнаружили удивительный факт из геологической истории. Анализ структуры, сейсмической активности, геологических отложений и вулканических выбросов показал, что шесть вулканов — Карлайл, Кливленд, Герберт, Кагамил, Тана и Уляга — связаны с одним и тем же частично разрушенным магматическим очагом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вулкан Кливленд

В далеком прошлом на этом месте находился гигантский вулкан, переживший мегаизвержение. Выбросив большие объемы магмы, он обрушился, оставив массивную впадину — кальдеру.

Эта гипотеза может помочь объяснить и необычную активность Кливленда. Огромный резервуар магмы под островом обеспечивает почти неограниченный приток лавы и газа.

Анна Лысенко

Пашинян оставил без ответа требования оппозиции о его отставке
Врач предсказал появление коронавируса у всех россиян
В России за сутки выявлено максимальное число случаев COVID-19
Рассекречены документы об участии войск НКВД в боях за Москву
В РФ утвердили порядок уведомления граждан о пособиях и льготах
Над Шотландией бушевала снеговая гроза (видео)
Здоровье
Как в Китае побороли коронавирус Принятые меры позволяют с марта удерживать заболеваемость COVID-19 на исключительно низком уровне.
Hi-Tech
Как пронумеровать строки в Exсel Несколько простых способов пронумеровать строки в Exсel
Авто
Тест-драйв BMW X6 и Mercedes-AMG GLE Coupe – какой немец круче? За каждый из этих купеобразных премиум-кроссоверов нужно отдать не меньше 6 миллионов рублей. Выясняем, кто из них стоит своих денег
Новости партнеров
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Мишустин рассказал, что случится с Чубайсом после увольнения из «Роснано»
Как выглядит восьмая жена Дмитрия Киселева
Жена Соловьева оказалась скандинавской красавицей
Gnezdo.ru
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Еще помните? Почему актер прожил всю жизнь один
Главный симптом COVID задолго до кашля
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Леди
Гагарина, Киркоров и другие звезды на премии «Виктория» Лауреатов наградили в Государственном Кремлевском дворце
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь