11:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Алеутские острова оказались частью гигантского вулкана
В прошлом он пережил мегаизвержение.
Алеутские острова на Аляске являются частью большой ранее нераспознанной кальдеры, которая скрыта под недавними отложениями и окружающим океаном.
К такому выводу пришли геологи из Обсерватории вулканов Аляски, сообщает Forbes.
Архипелаг, который ограничивает с юга Берингово море, насчитывает 25 действующих вулканов. Из них Кливленд — один из самых активных в Северной Америке. В течение последних 20 лет он извергался непрерывно. Облака пепла над этим вулканом представляют опасность для самолетов, следующих из Северной Америки в Азию.
Исследователи давно пытаются понять, что делает Кливленд таким активным. В ходе этих поисков они обнаружили удивительный факт из геологической истории. Анализ структуры, сейсмической активности, геологических отложений и вулканических выбросов показал, что шесть вулканов — Карлайл, Кливленд, Герберт, Кагамил, Тана и Уляга — связаны с одним и тем же частично разрушенным магматическим очагом.
В далеком прошлом на этом месте находился гигантский вулкан, переживший мегаизвержение. Выбросив большие объемы магмы, он обрушился, оставив массивную впадину — кальдеру.
Эта гипотеза может помочь объяснить и необычную активность Кливленда. Огромный резервуар магмы под островом обеспечивает почти неограниченный приток лавы и газа.
Анна Лысенко