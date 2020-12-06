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16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали одну из причин кембрийского взрыва

Это был ключевой этап в развитии жизни на Земле, во время которого на планете появилось большинство групп животных.

Появление «суперзрения» у древних существ, живших полмиллиарда лет назад, привело к эволюционной «гонке вооружений» и спровоцировало кембрийский взрыв.

К такому выводу пришли австралийские и британские исследователи, изучая невероятное зрение динокарид, живших на Земле 520−505 млн лет назад. Их работа опубликована в Science Advances.

Название динокариды произошло от древнегреческих слов «ужасная креветка». Эти доисторические существа и в самом деле напоминали огромных креветок длиной около 60 см. На голове у этих хищников имелась пара длинных придатков для захвата добычи.

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То, что динокариды обладали отличным зрением, эта же команда ученых установила еще в 2011 году. Например, зоркость аномалокарисов (род ископаемых членистоногих из класса динокарид) была обеспечена как минимум 16 тысячами гексагональных линз. Для сравнения, количество линз в глазу мухи — около 4 тысяч, а в глазу муравья — около 100. Динокариды развили сложное зрение, чтобы ориентироваться на глубине до 1 км.

Теперь, изучив новые ископаемые образцы динокарид, ученые узнали, как именно развивалось их «суперзрение» и какое влияние оно оказало на образ жизни этих существ. Исследователи предположили, что развитие «суперзрения» у ископаемых видов сыграло решающую роль во время кембрийского взрыва. Это был ключевой этап в развитии жизни на Земле, во время которого на планете появилось большинство основных групп животных.

«Когда возникли сложные зрительные системы, животные смогли лучше чувствовать свое окружение», — объяснил профессор Джон Патерсон, один из авторов исследования. «Это могло способствовать эволюционной гонке вооружений между хищниками и добычей. Зрение стало движущей силой эволюции и помогло сформировать биоразнообразие и экологические взаимодействия, которые мы наблюдаем сегодня», — добавил он.

Анна Лысенко

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