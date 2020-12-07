Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Незамеченный прорыв российской космонавтики Российская космонавтика не так отстала и безнадежна, как нас в этом убеждают СМИ и Интернет
Фоторепортажи
18Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
12Последствия ледяного дождя во Владивостоке
15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самый большой айсберг в мире показали с воздуха (видео)

Пилоты британских ВВС сделали впечатляющие снимки

Пилоты Королевских военно-воздушных сил Великобритании пролетели над самым большим айсбергом в мире под названием А-68а, который сейчас дрейфует через Южную Атлантику.

Площадь айсберга достигает 4,2 тыс. квадратных километров. Он откололся от шельфового ледника в Антарктиде в июле 2017 года и, вопреки прогнозам специалистов, не распался на части, а остался единым целым. За эти годы А-68а лишь незначительно утратил свою массу.

Сейчас айсберг движется в направлении британского острова Южная Георгия, и, если он не изменит своего направления, то может стать причиной серьезной экологической катастрофы.

Екатерина Гура

Власти более десяти регионов решили сделать 31 декабря выходным
Математики назвали дату пика пандемии коронавируса в России
В Индии 350 человек госпитализированы с неизвестной болезнью
Названы ежемесячные траты Марадоны
Как изменятся выплаты при новом трудовом законодательстве
Запасы на каникулы: какие продукты подорожают к Новому году
В Астрахани после массового отравления в бассейне возбудили дело
Новости партнеров
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Новые правила ждут всех, у кого есть банковская карта Сбербанка
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Популярные темы на «Детях»
Как спокойно реагировать на вечный : "я отдыхаю" у подростка? 500
Брат не поздравил с днем рождения 308
Песня года 2020 219
Любовь и дружба 114
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь