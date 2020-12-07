15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самый большой айсберг в мире показали с воздуха (видео)
Пилоты британских ВВС сделали впечатляющие снимки
Пилоты Королевских
Площадь айсберга достигает 4,2 тыс. квадратных километров. Он откололся от шельфового ледника в Антарктиде в июле 2017 года и, вопреки прогнозам специалистов, не распался на части, а остался единым целым. За эти годы А-68а лишь незначительно утратил свою массу.
Сейчас айсберг движется в направлении британского острова Южная Георгия, и, если он не изменит своего направления, то может стать причиной серьезной экологической катастрофы.
Екатерина Гура