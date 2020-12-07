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17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей украшают новогодние ели масками и туалетной бумагой

Актуальный тренд 2020 года.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

2020-й год смело можно назвать годом пандемии, а медицинские маски, перчатки, средства дезинфекции и, конечно же, туалетная бумага, которая также стала главным предметом шуток и мемов про локдаун и самоизоляцию, — его символами.

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Провожая уходящий год, вместо привычных гирлянд и елочных игрушек, люди по всему миру решили использовать все эти предметы в качестве украшений новогодних елей. Идея многим показалась актуальной, а потому «аниковидные» новогодние ели стали настоящим трендом и заполонили соцсети. Пользователи развешивают на зеленых ветвях маски, перчатки, бутылочки с гелем и другие подобные «украшения», а вместо дождика и гирлянд, обматывают елки туалетной бумагой.

Кстати, этот тренд решили поддержать и в Новосибирске.

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Там на улице Лермонтова тоже появилась новогодняя ель, украшенная противовирусными препаратами, перчатками и медицинскими масками.

Екатерина Гура

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