17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи соцсетей украшают новогодние ели масками и туалетной бумагой
Актуальный тренд 2020 года.
2020-й год смело можно назвать годом пандемии, а медицинские маски, перчатки, средства дезинфекции и, конечно же, туалетная бумага, которая также стала главным предметом шуток и мемов про локдаун и самоизоляцию, — его символами.
Провожая уходящий год, вместо привычных гирлянд и елочных игрушек, люди по всему миру решили использовать все эти предметы в качестве украшений новогодних елей. Идея многим показалась актуальной, а потому «аниковидные» новогодние ели стали настоящим трендом и заполонили соцсети. Пользователи развешивают на зеленых ветвях маски, перчатки, бутылочки с гелем и другие подобные «украшения», а вместо дождика и гирлянд, обматывают елки туалетной бумагой.
Кстати, этот тренд решили поддержать и в Новосибирске.
Там на улице Лермонтова тоже появилась новогодняя ель, украшенная противовирусными препаратами, перчатками и медицинскими масками.
Екатерина Гура