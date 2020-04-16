09:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Люди по всему миру передали друг другу туалетную бумагу (видео)
Забавный ролик о том, что мы все преодолеем, только объединив усилия
Мультипликатор и режиссер из австралийского Брисбена Кайсей Форман, работающий под псевдонимом Kai F, опубликовал в соцсетях забавное видео, которое он создал совместно с десятком людей со всего мира.
Кайсей рассказал, что ему пришла в голову идея — объединить людей по всему миру в одном ролике, в котором они передают друг другу рулон туалетной бумаги. Для этого он попросил пользователей Reddit снять короткие видео о том, как они получают и отправляют дальше «символ карантина».
Желающих поучаствовать нашлось немало. Кайсею прислали ролики из Северной и Южной Америки, из Европы, Азии и Африки — всего из более чем 30 стран мира.
Екатерина Гура