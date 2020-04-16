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09:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Люди по всему миру передали друг другу туалетную бумагу (видео)

Забавный ролик о том, что мы все преодолеем, только объединив усилия

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 064 668 +81 729
Скончалось137 108 +10 347
Выздоровело516 930 +23 125
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:03 MSK, 16.04

Мультипликатор и режиссер из австралийского Брисбена Кайсей Форман, работающий под псевдонимом Kai F, опубликовал в соцсетях забавное видео, которое он создал совместно с десятком людей со всего мира.

Кайсей рассказал, что ему пришла в голову идея — объединить людей по всему миру в одном ролике, в котором они передают друг другу рулон туалетной бумаги. Для этого он попросил пользователей Reddit снять короткие видео о том, как они получают и отправляют дальше «символ карантина».

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Желающих поучаствовать нашлось немало. Кайсею прислали ролики из Северной и Южной Америки, из Европы, Азии и Африки — всего из более чем 30 стран мира.

Екатерина Гура

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