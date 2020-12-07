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19:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании на аукционе продадут 90-летнюю искусственную елку

За эти годы она заметно выросла в цене

Специалисты из аукционного дома Hansons Auctioneers выставили на торги необычный лот — очень старую искусственную ель 30-х годов прошлого столетия. По их словам, эта ель в то время была практически бесценна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон рассказал, что ель нашли друзья и соседи 91-летней одинокой британки Маргарет Стейли из Дербишира.

Женщина умерла еще в марте, но лишь в декабре ее близкие и друзья решили разобрать вещи в ее доме. Тогда в оригинальной коробке под лестницей и было обнаружено очень старое и скромное искусственное дерево с елочными игрушками.

Опубликовано Charles Hanson Воскресенье, 6 декабря 2020 г.
Опубликовано Charles Hanson Воскресенье, 6 декабря 2020 г.
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По словам сестры Маргарет, эта 69-сантиметровая елка появилась в их семье в 1930 году, и более 60 лет она была центром рождественских праздников. Каждый год на протяжении всех этих лет ее наряжали и аккуратно хранили.

По словам аукционера Чарльза Хэнсона, десятилетия назад это дерево было бесценным, ведь в то время люди жили достаточно бедно, и позволить себе искусственную ель за шесть пенсов мог далеко не каждый.

Старинная ель и украшения будут проданы на аукционе в декабре. Ориентировочная цена лота составляет 100−150 фунтов стерлингов (от 150 до 200 долларов). Кстати, особой ценности этой находке добавляет тот факт, что владельцем ели и отцом Маргарет был знаменитый британский футболист Клайв Стейли, который выступал за сборную в матчах против Шотландии в 1926 и 1927 годах, пишет Hansons Auctioneers.

Екатерина Гура

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