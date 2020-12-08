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13:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Торонто создали 3D-портреты из песка (видео)

Необычная техника.

Художественная студия Falling in Sand из Торонто создает удивительные 3D-рисунки из песка.

Художник Джеймс Сан сперва создает схему, а затем наслаивает песчинки разного цвета в стеклянной емкости в определенном порядке, помогая себе специальным инструментом, и получает невероятные портреты или узоры.

В последнее время студия сосредоточилась на портретах знаменитостей — Диего Марадоны, Илона Маска, актера Майкла Джордана, Мерилин Монро и других.

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Илон Маск
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Майкл Джордан
Во время загрузки произошла ошибка.
Диего Марадона
Во время загрузки произошла ошибка.
Мерилин Монро

Анна Лысенко

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