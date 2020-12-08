13:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Торонто создали 3D-портреты из песка (видео)
Необычная техника.
Художественная студия Falling in Sand из Торонто создает удивительные 3D-рисунки из песка.
Художник Джеймс Сан сперва создает схему, а затем наслаивает песчинки разного цвета в стеклянной емкости в определенном порядке, помогая себе специальным инструментом, и получает невероятные портреты или узоры.
В последнее время студия сосредоточилась на портретах знаменитостей — Диего Марадоны, Илона Маска, актера Майкла Джордана, Мерилин Монро и других.
Анна Лысенко