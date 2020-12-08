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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Токийском зоопарке показали новорожденного слоненка (видео)

Это первый слоненок, родившийся здесь за 138 лет.

В начале декабря в самом старом зоопарке японии в Токио посетителям впервые показали маленького слоненка.

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Малыш появился на свет несколько недель назад, но лишь сейчас, когда он подрос и окреп, его вывели к людям.

Для токийского зоопарка это событие носит особый характер, ведь это первый азиатский слоненок, появившийся на свет в зоопарке за 138 лет.

Сейчас малыш весит около 150 килограммов, а его рост превышает один метр. Его родители прибыли в Японию из Таиланда в 2002 году в качестве подарка японскому императору Нарухито в честь рождения его дочери.

Имя слоненку пока не дали. Его будут выбирать посетители на сайте зоопарка.

Екатерина Гура

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