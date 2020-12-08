14:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии нашли карликовых поссумов, которых не видели уже год
Ученые боялись, что зверьки погибли в лесных пожарах.
Экологи и волонтеры из организации Kangaroo Island Land for Wildlife в начале декабря сделали радостное открытие. Исследуя остров Кенгуру, который наполовину был выжжен лесными пожарами год назад, они обнаружили карликовых поссумов, которые считались исчезнувшим видом на этой территории в результате того самого пожара.
После того, как значительная территория среды обитания крохотных зверьков была уничтожена огнем, ученые делали неоднократные попытки отыскать поссумов, но до недавнего времени эти поиски не приносили результатов.
Маленький карликовый опоссум, являющийся самым маленьким поссумом в мире, весит менее 10 граммов и встречается в основном на острове Кенгуру, в Тасмании и немного на материковой части Южной Австралии.
Эколог Пэт Ходженс сказал изданию Guardian Australia, что обнаружение карликовых поссумов является значительным событием. Однако теперь ученым предстоит колоссальная работа по защите этих малышей, ведь они
Напомним, что в ноябре австралийские ученые обнаружили два новых вида летающих поссумов.
Екатерина Гура