Британский велосипедист-художник «нарисовал» рождественскую открытку

18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
52-летний велосипедист из Лондона по имени Энтони Хойт, также известный как Pedalling Picasso («Пикассо на велосипеде») создал новую картину к Рождеству.
За 9 часов он проехал на велосипеде 125 километров и с помощью
В этот раз Хойт на велосипеде сделал надпись Merry Christmas («Веселого Рождества»). В 2019 году он таким же образом «рисовал» оленя, в 2018 — Санта Клауса, а в 2017 году — снеговика.
По словам Хойта, в этом году ему пришлось схитрить. Дело в том, что
Екатерина Гура