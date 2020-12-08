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18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский велосипедист-художник «нарисовал» рождественскую открытку

Из-за локдауна ему пришлось немного схитрить.

52-летний велосипедист из Лондона по имени Энтони Хойт, также известный как Pedalling Picasso («Пикассо на велосипеде») создал новую картину к Рождеству.

За 9 часов он проехал на велосипеде 125 километров и с помощью GPS-трекера зафиксировал свой маршрут, превратив его в картину.

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В этот раз Хойт на велосипеде сделал надпись Merry Christmas («Веселого Рождества»). В 2019 году он таким же образом «рисовал» оленя, в 2018 — Санта Клауса, а в 2017 году — снеговика.

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По словам Хойта, в этом году ему пришлось схитрить. Дело в том, что из-за локдауна в Великобритании многие парки и некоторые улицы Лондона оказались закрытыми, что он не учел при составлении своего маршрута-открытки. А потому несколько раз велосипедист останавливал трекер и переходил в другую точку пешком, чтобы надпись получилась цельной, пишет Metro.

Екатерина Гура

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