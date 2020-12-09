14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
В лесах Амазонки заметили «насекомое-мороженое» (видео)
Рожок на спине помогает ему защищаться от хищников.
В объектив фотографа дикой природы Дэвида Вейллера попало удивительное насекомое из семейства Flatidae.
Изучая крошечных обитателей лесов Амазонки рядом с городом Пуйо в Эквадоре, Вейллер заметил ползущий по листику «рожок мороженого».
На самом деле таких «рожков» на спине у нимфы, то есть личинки Flatidae, должно быть два. Вероятно, один она потеряла при встрече с хищником и тем самым спаслась сама, объяснил фотограф.
Когда личинка Flatidae превращается в имаго, взрослое насекомое, от таких восковых наростов на ее теле не остается и следа. Вместо этого появляются красивые крылья.
Анна Лысенко