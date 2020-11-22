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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Создана глобальная карта пчел

Она поможет бороться за сохранение видового разнообразия этих насекомых.

Источник: Orr et al./Current Biology

В мире существует около 20 тысяч видов пчел, обитающих в разных регионах на разных континентах. При этом их количество уменьшается из-за болезней, пестицидов и сокращения естественных мест обитания.

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Ученые решили систематизировать имеющуюся об этих насекомых информацию и создали самую подробную на сегодняшний день глобальную карту пчел. Она может помочь в сохранении их видового разнообразия. Работа исследователей опубликована в Current Biology.

Просмотрев больше 6 миллионов общедоступных записей, в которых упоминаются отдельные виды пчел в мире, ученые установили, что больше всего видов сосредоточено в Северной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Речь идет не только о медоносных пчелах, но и обо всех их ближайших родственниках.

Распределение видов оказалось не совсем таким, как ожидали исследователи. Обычно видовое разнообразие животных увеличивается по мере приближения к тропикам и уменьшается в направлении к полюсам. Но у пчел несколько иная логика, например, в тропических лесах их намного меньше, чем в пустынях, ведь деревья не обеспечивают их пищей так, как цветы и травы.

Анна Лысенко

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