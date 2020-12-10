15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые подсчитали, что почти все ледники в Альпах к концу века исчезнут
Это произойдет
Международная группа ученых провела ряд исследований в Альпах и пришла к неутешительному выводу. Проанализировав данные о состоянии четырех тысяч ледников и влияние на них климатических изменений за последние 100 лет, специалисты установили, что к 2050 году на высоте менее 3500 метров может совсем не остаться снега и льда.
По самым худшим прогнозам, к концу века в Альпах растает почти 92 процента всех ледников, а по самым оптимистичным моделям — исчезнет около 69 процентов. В любом случае, эти изменения носят катастрофический характер.
Таяние ледников полностью поставит крест на горнолыжных курортах и нанесет большой ущерб заповедникам и экосистеме в целом.
Екатерина Гура