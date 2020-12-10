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15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые подсчитали, что почти все ледники в Альпах к концу века исчезнут

Это произойдет из-за климатического кризиса.

Источник: Simon/СС0
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Международная группа ученых провела ряд исследований в Альпах и пришла к неутешительному выводу. Проанализировав данные о состоянии четырех тысяч ледников и влияние на них климатических изменений за последние 100 лет, специалисты установили, что к 2050 году на высоте менее 3500 метров может совсем не остаться снега и льда.

По самым худшим прогнозам, к концу века в Альпах растает почти 92 процента всех ледников, а по самым оптимистичным моделям — исчезнет около 69 процентов. В любом случае, эти изменения носят катастрофический характер.

Таяние ледников полностью поставит крест на горнолыжных курортах и нанесет большой ущерб заповедникам и экосистеме в целом.

Екатерина Гура

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