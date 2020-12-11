В Новой Зеландии нашли загадочное «сердце леса»

Летевший на вертолете экипаж новозеландской спасательной службы с удивлением заметил, что возле водопада Кайпара в лесу, недалеко от Окленда, «произрастает» огромное сердце из деревьев.
Начальник экипажа Марк Каннелл сделал снимок необычного ландшафтного дизайна и поделился им в местной группе в соцсетях. Спасатель спросил, может ли кто-нибудь поведать историю происхождения этого сердца, сообщает Oddity Central.
Вскоре оказалось, что сердце в лесу — настоящая загадка. Никто из местных толком не знает, как давно посадили эти деревья и по чьей инициативе. Однако некоторые вспомнили местную легенду. Якобы сердце — это символ любви местного фермера Уэйна Барнса к его жене Рози. Фермер построил поблизости дом, а затем посадил и эти деревья в лесу.
Никто не смог сказать, живы ли еще Барнсы, но местные влюбленные нередко приходят к месту, которое прозвали «сердцем леса», на свидания.