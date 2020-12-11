Британская семья обнаружила в своем саду клад из древних монет

Британский музей подвел годовые итоги своей волонтерской программы Portable Antiquities Scheme (PAS), в рамках которой регистрируют древние находки, сделанные кладоискателями-любителями.
Как рассказал хранитель сокровищ музея Ян Ричардсон, благодаря карантину в этом году люди больше времени проводили дома и в саду, «что привело к совершенно неожиданным археологическим открытиям».
Так, одна семья из британского Нью-Фореста, убирая сорняки в своем саду, неожиданно обнаружила клад из 64 монет XV—XVI вв.еков, которые на сегодняшний день оцениваются в сумму более 18 тысяч долларов.
По словам экспертов, клад, скорее всего, был спрятан в земле в 1540-х годах богатым купцом или членом духовенства. Среди монет преобладают так называемые «ангелы» — золотые монеты с изображением архангела Михаила. Кроме того, находка содержит монеты времен правления Генриха VIII, на которых также изображены инициалы трех его жен — Екатерины Арагонской, Анны Болейн и Джейн Сеймур, пишет Live Science.