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День в истории: 15 декабряОснование «Пушкинского Дома», остановка 3-го энергоблока Чернобыльской АЭС, теракт в Австралии и другие события этого дня в истории
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00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 15 декабря

Основание «Пушкинского Дома», остановка 3-го энергоблока Чернобыльской АЭС, теракт в Австралии и другие события этого дня в истории.

Развод Наполеона I и Жозефины де Богарне

15 декабря 1809 года Наполеон I заставил Сенат санкционировать свой развод с Жозефиной де Богарне. Несмотря на то, что сенаторы не обладали правом вынесения подобного вердикта, спорить с правителем никто не стал, и уже на следующий день брак официально был расторгнут. В браке с Жозефиной Наполеон прожил 13 лет, но частые размолвки и отсутствие наследника послужили поводом к разводу. Уже 11 марта 1810 года император женился на эрцгерцогине Австрийской Марии Луизе, которая родила ему сына. Жозефина после развода сохранила титул императрицы, безбедно жила вблизи Эвре, и продолжала дружить с Наполеоном, общаясь с ним по переписке.

Источник: РИА "Новости"

Основан «Пушкинский Дом» в Санкт-Петербурге

В этот день в 1905 году в Санкт-Петербурге по инициативе ряда деятелей русской культуры был основан один из старейших литературных музеев России — Институт русской литературы Российской академии наук «Пушкинский Дом». С 1995 года он входит в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия. Здесь находится самое богатое собрание документальных и художественных материалов, связанных с историей русской литературы.

Источник: NASA

Открыт спутник Сатурна Янус

54 года назад, в 1966 году, французским астрономом Одуэном Дольфусом был открыт спутник Сатурна, который он назвал Янусом, в честь одного из богов древнеримской мифологии. Примечательно, что спустя несколько дней на той же орбите спутник наблюдал и британский астроном Ричард Уокер. Долгое время считалось, что это был один и тот же спутник, но в октябре 1978 года астрономы Стивен Ларсон и Джон Фаунтин открыли, что на самом у Сатурна есть два почти одинаковых спутника, которые движутся по очень близким орбитам и раз в четыре года меняются местами. Космического «брата» Януса ученые назвали Эпиметеем.

Источник: UNEP

Образование организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП)

15 декабря 1972 года на конференции ООН по охране окружающей среды Стокгольме была создана Программа организации ООН по охране окружающей среды — ЮНЕП (англ. UNEP, United Nations Environment Programme). Именно эта организация играет роль ведущего глобального природоохранного органа и занимается разработкой международных экологических программ. ЮНЕП работает под руководством Совета управляющих, куда входят представители 58 стран мира.

Источник: РИА "Новости"

Остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС

В этот день в 2000 году по решению Кабинета Министров Украины был досрочно остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС и полностью прекращено производство электроэнергии на станции. Причиной окончательного закрытия ЧАЭС стали обязательства Украины перед мировым сообществом, зафиксированные в Меморандуме от 25 декабря 1995 года.

Источник: AP 2020

Теракт в Сиднее

Рано утром 15 декабря 2014 года 50-летний исламский экстремист Харон Монис ворвался в кафе Lindt в Сиднее и взял в заложники посетителей заведения. По разным данным тогда в кафе находилось от 17 до 30 человек. Вооруженный взрывчаткой и огнестрельным оружием, Монис удерживал заложников в течение 17 часов. После того, как он открыл стрельбу по людям, начался вооруженный штурм кафе. В результате теракта погибло 3 человека, включая самого нападавшего, который был застрелен полицией.

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