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День в истории: 15 декабря
Основание «Пушкинского Дома», остановка 3-го энергоблока Чернобыльской АЭС, теракт в Австралии и другие события этого дня в истории.
15 декабря 1809 года Наполеон I заставил Сенат санкционировать свой развод с Жозефиной де Богарне. Несмотря на то, что сенаторы не обладали правом вынесения подобного вердикта, спорить с правителем никто не стал, и уже на следующий день брак официально был расторгнут. В браке с Жозефиной Наполеон прожил 13 лет, но частые размолвки и отсутствие наследника послужили поводом к разводу. Уже 11 марта 1810 года император женился на эрцгерцогине Австрийской Марии Луизе, которая родила ему сына. Жозефина после развода сохранила титул императрицы, безбедно жила вблизи Эвре, и продолжала дружить с Наполеоном, общаясь с ним по переписке.
В этот день в 1905 году в
54 года назад, в 1966 году, французским астрономом Одуэном Дольфусом был открыт спутник Сатурна, который он назвал Янусом, в честь одного из богов древнеримской мифологии. Примечательно, что спустя несколько дней на той же орбите спутник наблюдал и британский астроном Ричард Уокер. Долгое время считалось, что это был один и тот же спутник, но в октябре 1978 года астрономы Стивен Ларсон и Джон Фаунтин открыли, что на самом у Сатурна есть два почти одинаковых спутника, которые движутся по очень близким орбитам и раз в четыре года меняются местами. Космического «брата» Януса ученые назвали Эпиметеем.
15 декабря 1972 года на конференции ООН по охране окружающей среды Стокгольме была создана Программа организации ООН по охране окружающей среды — ЮНЕП (англ. UNEP, United Nations Environment Programme). Именно эта организация играет роль ведущего глобального природоохранного органа и занимается разработкой международных экологических программ. ЮНЕП работает под руководством Совета управляющих, куда входят представители 58 стран мира.
В этот день в 2000 году по решению Кабинета Министров Украины был досрочно остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС и полностью прекращено производство электроэнергии на станции. Причиной окончательного закрытия ЧАЭС стали обязательства Украины перед мировым сообществом, зафиксированные в Меморандуме от 25 декабря 1995 года.
Рано утром 15 декабря 2014 года 50-летний исламский экстремист Харон Монис ворвался в кафе Lindt в Сиднее и взял в заложники посетителей заведения. По разным данным тогда в кафе находилось от 17 до 30 человек. Вооруженный взрывчаткой и огнестрельным оружием, Монис удерживал заложников в течение 17 часов. После того, как он открыл стрельбу по людям, начался вооруженный штурм кафе. В результате теракта погибло 3 человека, включая самого нападавшего, который был застрелен полицией.
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