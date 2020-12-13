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15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон-огнемет уничтожил осиные гнезда в Китае

Беспилотник оснастили бензобаком со специальной насадкой.

В центральном Китае дрон превратили в летающий огнемет, чтобы уничтожить больше сотни осиных гнезд в одной из местных деревень, сообщает AFP.

Осы буквально оккупировали поселок Чжун, расположенной недалеко от города Чунцин. Пока насекомые спрятались на зиму, группа волонтеров-спасателей Blue Sky Rescue вместе с жителями деревни собрала 80 тысяч юаней (примерно 894 тысячи рублей), чтобы купить дрон и оснастить его бензобаком со специальной насадкой.

В распространенном Blue Sky видео дрон поднимается на высоту кроны и выпускает струю огня по осиному гнезду.

На данный момент беспилотник уничтожил уже 11 гнезд в деревне. Осталось сжечь еще около 100.

Анна Лысенко

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