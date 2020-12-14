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19:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Домашний кролик из Великобритании прославился благодаря своему размеру

В свои 18 месяцев он весит больше 9 килограммов.

60-летняя Лин Хобсон из британского Линкольншира в апреле 2019 года завела себе необычного питомца — континентального гигантского кролика. Название своей породы он оправдал очень быстро, и в возрасте года достиг размеров средней собаки и веса в 9 килограммов.

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Кролик по имени Джестер оказался не только очень большим, но и крайне смышленым. В отличие от других своих собратьев, он ничего не грызет, не мусорит, и ходит в туалет на лоток, как обычная домашняя кошка. Именно поэтому Джестер живет не в клетке или в саду, а в доме, где у него даже есть собственная спальня.

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Хобсон с первых дней была настолько очарована своим питомцем, что начала публиковать его фото и видео в соцсетях, чем вызвала большой интерес пользователей.

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Гигантский кролик даже начал собственную модельную карьеру — он снялся для обложки книги по уходу и содержанию гигантских кроликов и стал главным героем детской сказки, пишет Daily Mail.

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Вдохновленная такими успехами Джестера, Лин надеется, что ее питомец продолжит модельную карьеру и станет знаменитым. По крайней мере, его уже показали по телевидению.

Екатерина Гура

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