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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник воссоздал «Большую волну в Канагаве» из 50 тысяч кубиков LEGO

На создание скульптуры у него ушло 400 часов.

Японский художник Джампей Мицуи создал трехмерную копию знаменитой гравюры Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». Материалом для скульптуры выступили 50 тысяч кубиков конструктора LEGO.

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Чтобы как можно точнее воссоздать картину и сделать ее объемной, Мицуи несколько недель изучал видеозаписи разбивающихся волн. Затем он набросал детальную модель с разбивками по цветам и приступил к работе.

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На то, чтобы собрать воду, три лодки и гору Фудзи, художник потратил 400 часов. Сейчас необычная скульптура выставлена в музее Hankyu Brick Museum в Осаке.

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Кстати, Джампей Мицуи является одним из 21 сертифицированного специалиста LEGO в мире. Он проводит официальные мастер-классы по сборке различных конструкций и персонажей, а также создает из деталей конструктора различные масштабные скульптуры.

Екатерина Гура

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