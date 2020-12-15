16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник воссоздал «Большую волну в Канагаве» из 50 тысяч кубиков LEGO
На создание скульптуры у него ушло 400 часов.
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Японский художник Джампей Мицуи создал трехмерную копию знаменитой гравюры Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». Материалом для скульптуры выступили 50 тысяч кубиков конструктора LEGO.
Чтобы как можно точнее воссоздать картину и сделать ее объемной, Мицуи несколько недель изучал видеозаписи разбивающихся волн. Затем он набросал детальную модель с разбивками по цветам и приступил к работе.
На то, чтобы собрать воду, три лодки и гору Фудзи, художник потратил 400 часов. Сейчас необычная скульптура выставлена в музее Hankyu Brick Museum в Осаке.
Кстати, Джампей Мицуи является одним из 21 сертифицированного специалиста LEGO в мире. Он проводит официальные
Екатерина Гура