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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Иране построили разноцветную футуристическую деревню (фото)

Комплекс предназначен для туристов, но поможет и местным жителям.

Специалисты из архитектурного бюро ZAV Architects спроектировали и построили на иранском острове Ормуз необыкновенный комплекс. Поселение под названием Presence in Hormuz представляет из себя куполообразные здания ярких цветов, построенные в минимальной близости друг от друга.

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Остров Ормуз, который также называют «радужный остров», является популярным туристическим местом благодаря уникальному природному ландшафту и разноцветному песку. По словам архитекторов, новый проект полностью отражает яркость и уникальность этого места. Он поможет привлечь на остров больше туристов. Под купольными зданиями будут располагаться гостиничные номера, кафе, молельни и другие заведения.

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Помимо коммерческой цели у «футуристической деревни» есть и другое предназначение. Дело в том, что на строительстве комплекса были задействованы в основном местные жители, которые получили хоть и временную, но хорошо оплачиваемую работу. Также жители Ормуза будут привлекаться для работы с туристами в поселении, когда оно откроется.

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Presence in Hormuz был построен по технологии SuperAdobe. Это вариация техники утрамбованной земли, которая не требует больших материальных затрат и специальных профессиональных навыков. Местные жители бесплатно обучались этой технике, и сейчас могут строить свои собственные дома, пишет Mymodernmet.

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Екатерина Гура

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