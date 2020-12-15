Суд во Франции признал кваканье лягушек в пруду слишком громким

Пенсионеры Мишель и Анни Пешра из французской деревни Гриньоль в середине декабря проиграли суд своему соседу Жану-Луи Мальфо, который еще восемь лет назад пожаловался на них в судебную инстанцию из-за слишком громкого кваканья лягушек у них в пруду.
После многолетних разбирательств суд встал на сторону Мальфо.
Он признал кваканье слишком громким для комфортной жизни людей и обязал пенсионеров осушить пруд в течение 90 дней и тем самым избавиться от лягушек. Иначе за каждый просроченный день они будут вынуждены выплачивать по 150 евро (около 13,5 тысячи рублей) штрафа.
Мишель Пешра рассказал, что восстановил исторический пруд площадью 300 квадратных метров (ранее он был засыпан) около 12 лет назад. Кроме того, он специально перенес его подальше от соседей. Но в 2012 году их сосед Жану-Луи Мальфо подал иск против пенсионеров, в котором утверждал, что шум, производимый их лягушками в определенное время года во время брачного периода, достигал 63 децибел, что нарушает допустимые нормы, пишет The Guardian.
Супруги Пешра пытались доказать, что это естественный деревенский шум, но суд с ними не согласился. Пенсионеры опустили руки и уже начали опустошать пруд, который также является домом для рыбы и уток, а также важным местом для цапель, оленей и диких кабанов.
А тем временем экологическая ассоциация Cistude Nature обратилась в Кассационный суд с требованием отменить решение местного суда.
Как уверяют активисты, в этом водоеме обитают шесть охраняемых видов лягушек.
Отметим, что подобные «животные» разбирательства для французских судов не являются новинкой. Ранее уже были возбуждены судебные иски против кукарекающих петухов, дурно пахнущих коров, коровьих колокольчиков, крякающих уток, а также были жалобы на какофонию цикад в Провансе.