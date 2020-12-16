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15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Биолог показал, как гусеница притворяется тарантулом (видео)

Так она защищается от хищников.

Биолог и фотограф дикой природы Дэвид Веллер отправился в тропические леса Амазонки, чтобы снимать редких и удивительных насекомых, многие из которых обитают только в этом регионе.

Недалеко от города Пуйо в центральной части Эквадора ему посчастливилось увидеть гусеницу вида Phobetron pithecium, которая удивительным образом мимикрирует, чтобы защититься от хищников. Если смотреть на нее сверху, как это делают птицы, то кажется, что по листику ползет рыжий тарантул.

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В стадии имаго, взрослого насекомого, Phobetron pithecium тоже неплохо маскируется. Самки этих бабочек похожи на пчел, а самцы сходны с осами.

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Ранее Веллер поделился еще одной необычной находкой. В его объектив попало насекомое из семейства Flatidae, похожее на рожок мороженого.

Анна Лысенко

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