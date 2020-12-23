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День в истории: 23 декабряПервая успешная операция по пересадке почки, возвращение академика Сахарова из ссылки, катастрофа FH-227 в Андах и другие события этого дня в истории
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00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 23 декабря

Первая успешная операция по пересадке почки, возвращение академика Сахарова из ссылки, катастрофа FH-227 в Андах и другие события этого дня в истории.

Демонстрация транзистора на Bell Labs

23 декабря 1947 года опытно-конструкторское подразделение Bell Telephone Laboratories фирмы American Telephone and Telegraph провело презентацию полупроводникового биполярного усилительного прибора. Этот день стал считаться датой рождения транзистора. Презентацией первого твердотельного транзистора было положено начало новой эры в развитии человечества — эры полупроводниковой электроники.

Расстрел Берии

23 декабря 1953 года в бункере штаба Московского военного округа по приговору суда был расстрелян Лаврентий Берия — многолетний руководитель советских спецслужб, Герой Социалистического Труда, маршал Советского Союза и один из самых зловещих деятелей сталинского режима. Вместе с ним расстреляны шесть его ближайших соратников-силовиков.

Его обвиняли в шпионаже в пользу Великобритании и других стран, в планах ликвидировать советский строй, моральном разложении, злоупотреблении властью, фальсификации тысяч уголовных дел и организации репрессий.

Первая успешная операция по пересадке почки

23 декабря 1954 года в США пластическим хирургом Джозефом Мюрреем была выполнена первая в мире успешная родственная пересадка почки от гомозиготного близнеца.

В октябре 1954 года молодой мужчина Ричард Херрик был госпитализирован с почечной недостаточностью. У него был брат-близнец Рональд. Бригада хирургов выполнила пробную пересадку кожи между братьями с целью подтвердить идентичность их тканевых фенотипов. 23 декабря того же года была выполнена трансплантация почки. Ричард прожил 9 лет после операции и погиб от рецидива основного заболевания.

В Москву из ссылки вернулся академик Сахаров

В 1979 году, когда советские войска вошли в Афганистан, академик и лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров трижды выступил с заявлениями, осуждавшими эту акцию, и призвал советские власти вернуть войска на родину.

22 января 1980 года он был задержан и без следствия и суда вместе с женой Еленой Боннэр выслан в город Горький (ныне — Нижний Новгород), где в его доме был установлен круглосуточный милицейский пост. Во время ссылки Сахаров провел три самые длительные голодовки.

В декабре 1986 года, после почти семилетнего заключения, академик был освобожден из горьковской ссылки. 23 декабря вместе с женой Сахаров вернулся в Москву.
Источник: BoomerKC

«Чудо в Андах»

23 декабря 1972 года спасатели нашли в Андах пассажиров рейса FH-227, разбившегося в горах за два с половиной месяца до этого. Авиационная катастрофа произошла 13 октября 1972 года. На борту находились 5 членов экипажа и 40 пассажиров (члены регбийной команды «Old Cristians», их родственники и спонсоры). На подлете к Сантьяго лайнер попал в циклон, врезался в скалу и рухнул у подножия горы — потухшего вулкана Тингуиририка.

12 человек погибли при падении и столкновении со скалой, 5 умерли позже от ран и холода, затем еще 8 человек погибли при сходе лавины, а позже еще трое умерли от ран. У выживших был минимальный запас пищи и отсутствовали источники тепла. Чтобы выжить, люди были вынуждены есть тела погибших пассажиров. Только через 72 дня испытаний 17 выживших были спасены, а эти события впоследствии получили название «Чудо в Андах».

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