00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 23 декабря
Первая успешная операция по пересадке почки, возвращение академика Сахарова из ссылки, катастрофа FH-227 в Андах и другие события этого дня в истории.
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Демонстрация транзистора на Bell Labs
23 декабря 1947 года
Расстрел Берии
23 декабря 1953 года в бункере штаба Московского военного округа по приговору суда был расстрелян Лаврентий Берия — многолетний руководитель советских спецслужб, Герой Социалистического Труда, маршал Советского Союза и один из самых зловещих деятелей сталинского режима. Вместе с ним расстреляны шесть его ближайших
Его обвиняли в шпионаже в пользу Великобритании и других стран, в планах ликвидировать советский строй, моральном разложении, злоупотреблении властью, фальсификации тысяч уголовных дел и организации репрессий.
Первая успешная операция по пересадке почки
23 декабря 1954 года в США пластическим хирургом Джозефом Мюрреем была выполнена первая в мире успешная родственная пересадка почки от гомозиготного близнеца.
В октябре 1954 года молодой мужчина Ричард Херрик был госпитализирован с почечной недостаточностью. У него был
В Москву из ссылки вернулся академик Сахаров
В 1979 году, когда советские войска вошли в Афганистан, академик и лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров трижды выступил с заявлениями, осуждавшими эту акцию, и призвал советские власти вернуть войска на родину.
22 января 1980 года он был задержан и без следствия и суда вместе с женой Еленой Боннэр выслан в город Горький (ныне — Нижний Новгород), где в его доме был установлен круглосуточный милицейский пост. Во время ссылки Сахаров провел три самые длительные голодовки.
«Чудо в Андах»
23 декабря 1972 года спасатели нашли в Андах пассажиров рейса FH-227, разбившегося в горах за два с половиной месяца до этого. Авиационная катастрофа произошла 13 октября 1972 года. На борту находились 5 членов экипажа и 40 пассажиров (члены регбийной команды «Old Cristians», их родственники и спонсоры). На подлете к Сантьяго лайнер попал в циклон, врезался в скалу и рухнул у подножия горы — потухшего вулкана Тингуиририка.
12 человек погибли при падении и столкновении со скалой, 5 умерли позже от ран и холода, затем еще 8 человек погибли при сходе лавины, а позже еще трое умерли от ран. У выживших был минимальный запас пищи и отсутствовали источники тепла. Чтобы выжить, люди были вынуждены есть тела погибших пассажиров. Только через 72 дня испытаний 17 выживших были спасены, а эти события впоследствии получили название «Чудо в Андах».