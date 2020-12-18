19:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономов озадачил странный сигнал от ближайшей звезды
Его источником может оказаться планета земного типа.
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Астрономы, участвующие в проекте Breakthrough Listen по поиску внеземной жизни, готовят доклад о необычном радиосигнале, исходящем, по всей видимости, от ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра.
Луч наблюдался около 30 часов обсерваторией Паркса в Австралии в апреле и мае прошлого года, сообщает The Guardian. Ученые все еще анализируют сигнал и до сих пор не установили его источник.
Проект Breakthrough Listen с бюджетом в 100 миллионов долларов занят обнаружением странных радиоволн в космосе. Чаще всего их источниками оказываются околоземные объекты, например, спутники. Ученые допускают, что новый сигнал тоже получит «скучное» объяснение, но пока озадачены его необычностью. По словам исследователей, направление луча частотой 980 МГц и сдвиг в его частоте соответствуют движению планеты.
Известно, что вокруг звезды Проксима Центавра вращаются по крайней мере две планеты. Одна из них — газовый гигант, а вторая — планета скалистого типа примерно на 17% массивнее Земли. Эта планета, известная как Проксима b, делает оборот вокруг своей звезды каждые 11 дней и находится в так называемой «обитаемой зоне», где теоретически может существовать вода в жидком состоянии. Однако условия на планете все же достаточно экстремальные для существования жизни, предполагают ученые.
Сейчас астрономы с нетерпением ждут будущего доклада, чтобы узнать больше о странном сигнале.
Анна Лысенко