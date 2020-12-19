Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Кремле рассказали о здоровье Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной чушью слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
12Ухань спустя год после начала пандемии
16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В «адской» пещере Румынии найден новый вид ядовитой сколопендры

Его назвали «королем пещеры».

Источник: Vahtera V., Stoev P., Akkari N.

Международная группа ученых обнаружила новый вид сколопендры в румынской пещере Мовиле, известной своими экстремальными условиями.

Пещера в уезде Констанца в нескольких километрах от побережья Черного моря образовалась около 5 миллионов лет назад. Ученые считают, что по меньшей мере 500 тысяч лет она полностью изолирована от внешнего мира.

Читайте также
Ученые открыли в Боливии 20 новых видов животных и растений

Пещеру называют «адской» из-за ее необычной атмосферы. Уровень кислорода здесь составляет около 7−10%, концентрация углекислого газа и метана очень высокая. К тому же, в воздухе и воде пещеры содержится много сероводорода и аммиака.

В закрытой экосистеме обитает больше 30 уникальных видов живых существ: пиявки, многоножки, пауки, водяные скорпионы. Еще около 2 десятков видов встречаются и в других местах планеты. Все они приспособились к экстремальным условиям Мовиле.

Новый вид получил название Cryptops speleorex, что означает «король пещеры». Он достигает в длину 52 мм. Это крупнейший обитатель пещеры из известных и ядовитый хищник, который стоит на вершине пищевой цепочки Мовиле. Новый вид описан в журнале ZooKeys.

По словам исследователей, Cryptops speleorex морфологически и генетически значительно отличается от своих ближайших родственников. Он эволюционировал в течение миллионов лет, чтобы приспособиться к жизни в абсолютной тьме.

Анна Лысенко

ВОЗ : человечество не избавится от COVID в 2021 году
Врачи объяснили, какой кашель указывает на коронавирус
В США порассуждали о грабящих спорт русских
Навка объяснила свое разочарование в США
Собчак отреагировала на закрытие «Дома-2»
Обама назвал российский фильм одним из любимых в 2020 году
Путин исполнил желание мальчика из Тульской области
Gnezdo.ru
Названы лучшие фильмы 2020 года
Алсу призналась, почему не показывает фото сына
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Новые фильмы 2020: смотреть лучше без детей
Новости партнеров
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Российский лидер дал простой, но важный совет по саморазвитию
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Популярные темы на «Детях»
Крик души многодетной матери: «Мы делаем уроки круглосуточно, хватит издеваться!» 809
почему 561
Забавные картинки 545
Забавные картинки 523
Леди
Княгиня Монако сделала дерзкую прическу с выбритым виском Шарлен удивила публику
Новости партнеров
Необходимо ли вакцинироваться от коронавируса
Президент России рассказал, чем он очень дорожит
На медицину направят полтриллиона рублей
Будет ли президент России вакцинироваться от коронавируса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь