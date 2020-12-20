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13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сотни скворцов оставили деревню в Шотландии без электричества (видео)

Зрелищные «танцы» птиц на проводах.

Сотрудники шотландской энергетической компании SP Energy Networks были озадачены загадочными неполадками с электричеством в деревне Айт. В самом поселке проблему не обнаружили, так что главный инженер отправился осмотреть окрестности.

Нил Макдональд заметил причину отсутствия электричества сразу. Она была настолько удивительной, что мужчина достал телефон, чтобы все записать. Как оказалось, линию электропередач облепили сотни скворцов, и провода не выдержали.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце осени или во время теплой зимы скворцы сбиваются в огромные стаи и выполняют «танцы». Это явление известно как мурмурация.

Анна Лысенко

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