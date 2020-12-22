12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кузбасские моржи сыграли в шахматы в проруби (видео)
Они популяризуют закаливание и здоровый образ жизни.
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Члены кемеровского клуба закаливания «СнеГири» провели шахматный турнир в ледяной воде.
Моржи прорубили прорубь и установили в воде столик, стулья и шахматную доску. На игроках во время подводного шахматного матча были только плавки, резиновые шапочки и очки для плавания.
«СнеГири» регулярно популяризуют закаливание и зимнее плавание необычными акциями, тренировками и соревнованиями.
Анна Лысенко