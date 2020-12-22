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17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

На австралийском пляже появилась гигантская рождественская открытка

Она посвящена тем, кто не сможет встретиться с семьей и друзьями из-за закрытых границ.

В канун рождественских праздников на песке австралийского пляжа Раафс в штате Виктория появилась огромная открытка-послание размером 70×40 метров. На ней изображено праздничное дерево и коала, а рисунок сопровождает надпись: «Мы встретимся снова. С любовью из Австралии».

Во время загрузки произошла ошибка.

Автором проекта стали местный «песчаный» художник, известный как Эдвард, и Министерство туризма Австралии. Сообщается, что надпись является отсылкой к словам британской королевы Елизаветы II, которая обращалась к народу с этой фразой в апреле в начале первого локдауна в стране.

Открытка на пляже посвящена, в первую очередь, британцам и жителям других стран, которые из-за закрытых границ не смогут прилететь в Австралию, чтобы встретить Рождество вместе со своими семьями и друзьями, пишет Sky News.

Екатерина Гура

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