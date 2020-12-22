17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
На австралийском пляже появилась гигантская рождественская открытка
Она посвящена тем, кто не сможет встретиться с семьей и друзьями
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В канун рождественских праздников на песке австралийского пляжа Раафс в штате Виктория появилась огромная
Автором проекта стали местный «песчаный» художник, известный как Эдвард, и Министерство туризма Австралии. Сообщается, что надпись является отсылкой к словам британской королевы Елизаветы II, которая обращалась к народу с этой фразой в апреле в начале первого локдауна в стране.
Открытка на пляже посвящена, в первую очередь, британцам и жителям других стран, которые
Екатерина Гура