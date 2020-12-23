12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
В чешском монастыре нашли гвоздь с распятия Христа (видео)
Найденную реликвию изучают специалисты.
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Чешские археологи в ходе экспедиции в древний монастырь Святого Илии на юге страны сделали уникальное открытие. Специалисты обнаружили замурованный коридор, который вел к потайной комнате. В ней археологи нашли останки животных и человека, а также шкатулку, называемую дароносицей, выполненную из ценных сортов дерева примерно первой половины V века.
Внутри лежал кованый гвоздь длиной 6 см, кусочек дерева и золотая табличка с латинскими буквами IR (Iesus Rex — «Царь Иисус») — именно так, по словам археологов, в Средневековье обозначали христианские реликвии, связанные с земной жизнью Христа.
Ученые уверены, что нашли один из гвоздей, которым к кресту во время распятия был прибит Иисус Христос, и, возможно, древесину с креста, однако, пока говорят об этом с осторожностью. Сейчас им предстоит исследовать находку более детально. Предварительные данные углеродного анализа показали, что найденные артефакты изготовлены раньше IV века (именно тогда в Европе началось массовое производство религиозных подделок). Поэтому ученые высоко оценивают шансы подтвердить свои догадки об уникальности своей находки.
Реликвией уже заинтересовались иерархи католической церкви. После проведенных лабораторных исследований, гвоздь и другие находки планируют передать в один из храмов, где святыне смогут поклониться верующие.
Екатерина Гура