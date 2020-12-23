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19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Спасенного в Ульяновске кота сделали замминистром природы области

Для него специально ввели неофициальную должность.

Чудом спасенного из мусорного сепаратора кота в Ульяновске забрали жить в министерство природы области. Более того, счастливчику даже дали неофициальную должность — заместитель министра природы Ульяновской области.

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Глава ведомства Гульнара Рахматулина лично приехала познакомиться со спасенным животным и не смогла оставить его на произвол судьбы. Она заявила, что отныне кот будет жить в министерстве, и все сотрудники теперь будут нести за него ответственность, сообщает издание «Подъем».

Она также подчеркнула, что домашние животные — такие же члены семьи, и если обстоятельства не позволяют содержать животное дома, то нужно найти ему новую семью, а не избавляться от него таким жутким способом.

Напомним, что накануне сотрудники коммунального предприятия во время сортировки отходов обнаружили живого кота, который был завязан в мешке. Животное спасли и передали волонтерам.

Сообщается, что кот был сильно напуган, но цел и невредим. Его уже накормили и обработали от паразитов. В ближайшее время ему сделают необходимые прививки, и он переедет в свой новый дом в министерстве.

Также известно, что сортировщик Михаил Тукаш, обнаруживший кота, и директор «Горкомхоза» Игорь Перфильев получили благодарственные письма «за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира».

Кстати, в министерстве также объявили конкурс на выбор имени для нового хвостатого сотрудника. Предложения принимаются на официальной странице ведомства в ВКонтакте.

Екатерина Гура

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