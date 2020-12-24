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15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Созданная подростками настольная игра о коронавирусе стала хитом

Первые копии разлетелись мгновенно.

Четыре сестры из Германии во время изоляции весной придумали настольную игру о коронавирусе, которую назвали «Корона». Сейчас девушки продали уже 2 тысячи копий своей разработки, сообщает Reuters.

Во время загрузки произошла ошибка.

Цель игры достаточно простая — нужно собрать все продукты из списка для пожилого соседа, который не может покинуть дом из-за коронавируса. Игроки тянут карты и ходят фишками по клеткам на доске, чтобы добраться до тех или иных товаров. Побеждает тот, кто первым купит все необходимое.

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Сестры Швадерлап со временем усовершенствовали игру, а отец девушек, Бенедикт Швадерлапп, нанял художника, чтобы тот нарисовал доску и карты.

«Основной принцип — принцип солидарности», — рассказала одна из сестер, Сара Швадерлап, журналистам. «Но каждый из игроков может решить, сотрудничать с другими или усложнить им задачу, заблокировав путь вирусами», — добавила она.

Первые пятьсот копий игры разлетелись мгновенно, рассказал отец семейства. Заказы поступали из всей Германии. Сейчас семья сотрудничает с магазином игрушек, который продает «Корону».

Анна Лысенко

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