Ученые показали лицо «аристократки» из Перу возрастом 3,7 тысяч лет

Представительница высшего сословия, жившая на территории современного Перу 3,7 тысяч лет назад, была очень похожа на современных женщин.
По крайней мере, такой вывод можно сделать благодаря реконструкции, созданной археологом Даяной Карбонель в сотрудничестве с художником Тео Угарте на основе останков женщины, найденных еще в 2016 году в храмовом комплексе Эль-Параисо в Перу, сообщает Herald Tribune.
При жизни рост женщины составлял около 1,5 метра, на момент смерти ей было от 20 до 25 лет. Причину смерти установить на данный момент не удалось. Однако следы на ее скелете могут многое рассказать об образе жизни женщины. Например, травма кости на одном из предплечий указывает, что она была ткачихой, а состояние зубов говорит, что рацион древней перуанки составляли морепродукты, юкка, кукуруза и бобы.
Художник использовал глину и гипс, чтобы заполнить череп «тканями» и «мышцами», а затем покрыл поверхность стекловолокном. «Существует определенная погрешность, потому что мы никогда не узнаем с точностью толщину колен, длину носа или форму ушей, но мы подошли довольно близко», — сказала Карбонель.
По словам археолога, в последние годы появляется все больше доказательств того, что женщины в древнем Перу играли важные социальные роли, скорее всего, в связи с ритуалами.