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11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шотландии нашли «живую куклу Барби» (фото)

Девушка с кукольной внешностью любит дорогие наряды и пышные прически.

20-летняя Элизабет Смит из Эдинбурга благодаря своей кукольной внешности и любви к модным и ярким нарядам прославилась в соцсетях как «живая кукла Барби». По словам Смит, люди всегда обращают на нее внимание на улицах и в ресторанах и просят сфотографироваться с ней.

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Элизабет уверяет, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и не стремилась быть похожей на куклу. Такой эффект получился благодаря ее внешним данным и стилю.

По словам девушки, она любит делать объемные прически, которые и добавляют ей сходства с куклой, пишет Daily Mail.

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Главной своей страстью Элизабет называет моду и шопинг. Она признается, что покупает новые наряды или аксессуары почти ежедневно. У нее даже есть целый огромный шкаф с новыми вещами, которые она еще ни разу не надевала.

Всего у Смит около 40 пар обуви и коллекция из 18 роскошных сумочек. Также девушка собрала впечатляющую коллекцию ремней.

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Чувством стиля и хорошей генетикой Элизабет обязана своей 45-летней маме Луизе, которая после рождения восьмерых детей по-прежнему выглядит как модель.

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Екатерина Гура

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