Новый вид змей скрывался у всех на виду

Исследователи из США заявили об открытии нового вида миниатюрных змей, которые «скрывались у всех на виду».
Крошечные змеи «размером с карандаш» живут на Филиппинах. Они в 3−4 раза меньше своих ближайших родственников из клады Elapoidea, у них радужная чешуя, длинный узкий череп и самое меньшее количество позвонков среди всех змей на планете. Питаются такие змеи в основном дождевыми червями. Новый вид получил название Levitonius mirus.
Как оказалось, все это время новый вид прятался у всех на виду: еще в 2006 году исследователи привезли в США первый образец такой змеи, затем было найдено еще несколько. Все они хранились в коллекции Института биоразнообразия Канзасского университета и считались не очень удачными экземплярами другого вида.
Позже научный сотрудник института Джефф Вайнелл заподозрил ошибку. Его команда провела ДНК-анализ, компьютерную томографию и другие исследования и описала новый вид. Их работа опубликована в научном журнале Copeia.