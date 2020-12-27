13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бездомный в США спас всех животных в приюте во время пожара
В здание не решались войти даже пожарные.
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53-летний бездомный Кейт Уокер спас 6 собак и 10 кошек из охваченного огнем приюта
По словам хозяйки приюта Грейси Хэмлин, войти в горящее здание не решались даже пожарные — они ждали службу контроля за животными, сообщает CNN. Уокер бросился внутрь и вынес всех животных.
«Не буду лгать, мне было ужасно страшно», — рассказал мужчина журналистам.
Уокер живет на улице с 13 лет. В последние годы он подружился с таким же бездомным питбулем. В приюте
«Моя собака — мой лучший друг, и меня бы здесь не было без него, поэтому я должен был спасти всех этих собак», — добавил мужчина.
«Я никогда не смогу отблагодарить его за спасение моих животных», — сказала хозяйка приюта, назвав Уокера своим
Сейчас все питомцы приюта уже переехали в новое здание.
Анна Лысенко