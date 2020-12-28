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17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии решили изымать машины с кастовыми наклейками

По словам чиновником, демонстрация своей касты ведет к «социальному расслоению» и усиливает вражду между людьми.

Источник: carlovenson/СС0

Транспортный департамент индийского штата Уттар-Прадеш ввел новые правила для водителей. Отныне, на машинах запрещено клеить наклейки с названием касты владельца авто. Такая практика стала популярной в 2003—2007 годах. Наклейки с названием касты обычно клеят на номерных знаках или лобовых стеклах.

По словам чиновников, такие «знаки отличия» усиливают вражду и социальное расслоение в обществе. А потому, если владельцы авто в ближайшее время не уберут наклейки, то их транспортные средства будут конфискованы. Их также ждет большой денежный штраф, пишет India Times.

По данным транспортного департамента Уттар-Прадеш, наклейки с указанием кастовой принадлежности имеет каждый 20-й автомобиль. Новый указ об их запрете недавно был подписан премьер-министром страны. Уттар-Прадеш стал первым штатом, в котором начали действовать новые правила.

Екатерина Гура

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