17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии решили изымать машины с кастовыми наклейками
По словам чиновником, демонстрация своей касты ведет к «социальному расслоению» и усиливает вражду между людьми.
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Транспортный департамент индийского штата
По словам чиновников, такие «знаки отличия» усиливают вражду и социальное расслоение в обществе. А потому, если владельцы авто в ближайшее время не уберут наклейки, то их транспортные средства будут конфискованы. Их также ждет большой денежный штраф, пишет India Times.
По данным транспортного департамента
Екатерина Гура